Rıza Kayaalp, 13. Altın Madalyasını Kazandı

22.04.2026 19:45
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak rekoru tek başına elde etti.

ERKAN TİRYAKİ/HALİL İRBAHİM AVŞAR - Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 13. şampiyonluğunu elde eden ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp, zor olanı başararak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun artık tek sahibi olan Rıza Kayaalp, başkent Tiran'da AA'ya açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Rıza, "Böylesine büyük bir rekoru ülkeme kazandırdığım için gururluyum. Yılların bir emeği var. Bu rekoru ülkeme kazandırmak en büyük hayalimdi, başardım. Kolay olmayanı yapmak biz Türklerin işidir, Allah'a şükür başardım. Tarifi zor bir duygu yaşadım. Bu başarıyı 15 kez final yapıp kazanmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.

Özellikle çeyrek finalde Rus, yarı finalde de Belaruslu rakibinin kendisini diskalifiye ettirmeye çalıştığını hissettiğini aktaran Rıza, "Benim üzerime oynandı. Sakinliğimi koruyup maçlarımı kazanmayı bildim. Rakiplerimize uymadık. Rakiplerin yaptığı göz ardı edildi. Özellikle Belaruslunun yaptığı çok barizdi. Hiç kolay olmadı ve bu şampiyonluğun kolay olmayacağını da biliyordum. Minder içinde dikkatli olmak lazım. Güreşin kurallarına sadık kalmak önemliydi ve bunu yaptım. Kocaman bir ülkemiz var, bireysel hareket etmek bana yakışmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuğumun duasını beni motive etti"

Rıza Kayaalp, güreşten uzak kaldığı 610 günde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstemediğin bir şeyin başına gelmesi çok kötü. Bu durumu başına gelmeyen anlayamaz. Herkes konuştuğuna dikkat etmeli, kimsenin günahını almamak gerekiyor. Neler çektim Allah biliyor. Ülkeme 40 kez madalya kazandırmışım. Başka işlerle yapılacak bir başarı değil bu. Sıkıntıya girdiğim şey aspirin kadar değeri olmayan bir şeydi. Allah'a şükürler olsun güçlenerek çıktık."

Yaşadığı süreçte bırakmayı da düşündüğünü belirten milli güreşçi, kızının duasıyla ayakta kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar madalya kazanmış bir insan olarak bazen ortada kalmak beni çok üzdü. Bazen bırakmayı düşündüm. Çocuğumun duasını duymak beni motive etti. 5 yaşındaki çocuğum görüyordu üzüntümü. Suçsuzum ve kendimi açıklayamamanın üzüntüsü vardı. Buna şahit olan bir çocuğun duasını almak farklı bir duyguydu. Onun duasını duyunca çok hırslandım. İki çocuğum da şampiyonluk sırasında televizyona yapışmış. İkisiyle de görüntülü konuştum, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Rıza Rıza' diye bağırıyorlardı. Ailemin duası her zaman yanımda. Çok çalıştığımı, emek harcadığımı biliyorlar."

Rekortmen milli güreşçi, kariyerinde tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını da almak istediğini aktararak, "İnşallah olimpiyat altını da olacak, neden olmasın, önüme bakıyorum. Adım adım ilerleyeceğim. Artık bizi bu saatten sonra kendimi daha iyi hazırlayacağım. Hedefi yakalama düşüncesiyle yola devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:22:44.
