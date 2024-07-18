Rıza Kayaalp: İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rıza Kayaalp: İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın "güç" katkısının bulunmadığını ve kendisinin vicdanen rahat olduğunu belirterek, "İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimin yanımda olmasını çok istiyorum.

18.07.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın "güç" katkısının bulunmadığını ve kendisinin vicdanen rahat olduğunu belirterek, "İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimin yanımda olmasını çok istiyorum." dedi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp, yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin olimpiyatlara gidecek ASKİ Spor Kulübü sporcuları için düzenlediği etkinliğe katılan Rıza, 25 yıllık güreş hayatında Türkiye'ye çok sayıda madalya kazandırdığının altını çizdi.

Kariyeri boyunca elde ettiği başarıların ardından yüzlerce doping testine girdiğini ve numunelerinin hep temiz çıktığını vurgulayan milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece iki senedir kulakta yaşadığım ve özellikle olimpiyat stresinden artan çınlama, antrenmanlarda baş dönmesi ve baş ağrısı da yapıyordu. Doktoruma danışarak Vastarel diye bir ilaç kullandım. Kamp doktorlarım, arkadaşlarım, ailem, komşularım bile bir şeyi sormadan kullanmadığımı bilir. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilacı kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım. Onun da boşluğuna mı geldi, bana mı güvendi bilmiyorum. Bu ilacı kulağımdaki çınlamadan dolayı kullanmaya başladım. İçinde yasaklı bir etken madde olduğunu bilmiyordum. Biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım."

Söz konusu ilacı kullandıktan bir hafta sonra numune verdiğini anlatan Rıza, "Yılda neredeyse 8-9 kez doping numunesi veren insanım. İçinde öyle bir maddenin olduğunu zaten bilmiyordum. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. O şoku atlatamıyorum. Çünkü hiç beklemediğim bir şey. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, korktuğum başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım. Ancak uluslararası boyutta devletimin desteği olmadan işim zor diyebilirim. İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimin yanımda olmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"2-3 haftadır o kadar üzgünüm ki. Finalde kaybettiğimde bile bu kadar üzüldüğümü bilmiyorum. Bunun üzüntüsü daha çokmuş. Daha kötüsü başına gelince, eskiyi aratır oluyor. 25 yıldır tertemiz bir kariyerim var. Burada yasaklı madde derken, Vastarel isimli ilacın içindeki etken maddenin bana güç, kuvvet katkısı yok. Allah'a şükür benim vicdanım rahat. Vicdani yönden hiçbir sıkıntım yok. Çünkü yıllarca savunduğum şey temiz spor. Bütün madalyaların sonunda bir sürü numune verdim, her şeyim tertemiz. Bu böyle başıma gelecekmiş. Zaten son şampiyonamdı. Bizim için olimpiyattan sonra da artık bırakma zamanı geliyordu. İnsan son döneminde isteyerek böyle bir hata yapmaz. 25 yıldır ülkeme birçok madalya kazandırdım. Devletimizin yanımda olmasını çok istiyorum."

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ise milli güreşçinin her zaman yanında olduklarını belirterek "Rıza kulübümüzün, ailemizin bir parçası. Kendisi ev sahibi, kulübümüzün kapıları her zaman açık. Onu bir yere göndermeyiz. Elimizden gelen hukuki mücadeleyi yaptık." diye konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in yerine 130 kiloda Türkiye'yi Hamza Bakır temsil edecek.

Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:06:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp: İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement