Rıza Kayaalp'in Avrupa Şampiyonası finali Yozgat'ta izlendi - Son Dakika
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Rıza Kayaalp'in Avrupa Şampiyonası finali Yozgat'ta izlendi

Rıza Kayaalp\'in Avrupa Şampiyonası finali Yozgat\'ta izlendi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp'in final müsabakası, Yozgat'ta bulunan sinemada ailesi, belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından takip edildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kayaalp'in maçını izleyenlerle birlikte olduklarını belirterek, umutlarının Rıza Kayaalp'in olimpiyatlarda milli marşımızı söylemesi olduğunu ifade etti.

13.02.2024 23:23  Güncelleme: 23:37
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta sinemada izlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp, yakınları ile Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Kayaalp'in, Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kilonun finalinde organizasyona bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'a yenilmesi, ailesi ve hemşehrilerini üzdü.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Kayaalp'in maçını ailesi ve vatandaşlarla izlediklerini belirterek, "Gönlümüz tekrar Avrupa şampiyonu olsun istedi ama olmadı. Rıza bizim değerimiz, milli marşımızı çok kez söyletti. Al bayrağımızı pek çok kez göndere çektirdi. Pek çok dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu olan değerli bir kardeşimiz. İnşallah milli marşımızı olimpiyatlarda söyletir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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