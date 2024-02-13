Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki gümüş madalya sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki gümüş madalya sevinci

Rıza Kayaalp\'in Avrupa Güreş Şampiyonası\'ndaki gümüş madalya sevinci

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogram finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'e kaybetmesi, ailesini ve hemşehrilerini üzdü. Kayaalp'in final müsabakası Yozgat'ta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

13.02.2024 23:10  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp'in grekoromen stil 130 kilogram finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'e kaybetmesi, ailesini ve hemşehrilerini üzdü.

Romanya'da düzenlenen grekoromen stil 130 kilogram finalinde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde izlendi. Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ve yakınları ile Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Heyecanın üst düzeyde olduğu karşılaşmada Rus rakibi Sergey Semenov'a tuşla yenilen Kayaalp, gümüş madalya elde etti. Karşılaşma sonunda milli güreşçinin ailesi ve salondakiler büyük üzüntü yaşadı.

Rıza Kayaalp'ten olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönlümüz Rıza Kayaalp'in tekrardan Avrupa şampiyonu olmasından yanaydı. O bizim değerimiz, milli marşımızı çok kez söyletip al bayrağımızı göndere çektirdi. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu ile bu işi süsler. Tabii ki burada şampiyonluk bekliyorduk, üzgünüz. Ailesi de çok üzüldü, inşallah ondan olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz." dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Rıza Kayaalp, Romanya, Yozgat, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki gümüş madalya sevinci - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 00:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki gümüş madalya sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement