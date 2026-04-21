Rıza Kayaalp Tarihe Geçti

610 gün sonra yeniden mindere dönen ve 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi olarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını yeniden zirveye yazdırdı ve tarihe geçti. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Rıza Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78. saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, zorlu geçen mücadelede kaşının açılmasına rağmen mindere dönerek büyük bir direnç ortaya koydu. Karşılaşmayı 1-1'lik skorla ve ilk puan avantajıyla kazanan milli sporcu, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Bağımsız Sporcu U23 Dünya Şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek tarihe adını yazdırdı.

13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, efsane isim Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bırakarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kayaalp, yeniden elde ettiği şampiyonlukla Ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandırdı. - İSTANBUL