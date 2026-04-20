Rıza Kayaalp Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Rıza Kayaalp Yarı Finale Yükseldi

20.04.2026 14:31
Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde sakatlanmasına rağmen yarı finale çıktı.

AVRUPA Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı. Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Rıza Kayaalp Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
