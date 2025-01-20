Rıza Kayaalp 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
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Spor

Rıza Kayaalp 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Rıza Kayaalp \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflarla çaresizliği vurguladı.

20.01.2025 09:47
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Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayaalp, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" adlı fotoğrafına oy veren Kayaalp, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından çekilen, İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda eşini kaybeden Filistinli kadının kocasının ayakkabısına sarılarak gözyaşı döktüğü "Acısına sarılmış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Milli güreşçi, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" fotoğrafını oyladı.

Kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kayaalp, "Spor" kategorisinde 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu'nun mutluluğunu yansıtan Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflarında genellikle "çaresizliği" anlatan kareleri tercih ettiğini belirten Rıza Kayaalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı ülkelerde göz yaşı varken bazı ülkelerde mutluluk hakim. Başına her an bir şeyin gelebilme ihtimalinin olduğu ülkede yaşamak gerçekten çok zor. Gazze'de bunu görüyoruz. Oradaki çocukların, gençlerin, kadınların, suçu olmayan birçok insanın beş dakika sonra topluca katledildiğini görünce çok üzülüyoruz, bazı ülkelerde yaşamanın çok zor olduğunu görüyoruz. O yüzden genelde 'çaresizliğin' fotoğraflarını seçtim. Gerçekten de çaresiz olmak çok zor durum. Kendi isteğin dışında başka faktörlerden dolayı çaresiz duruma düşmek zor bir durum. İnşallah yeni yılda bunların bitmesini, çocukların ağlamamasını, ölmemesini, gençlerin, kadınların ve ailelerin daha mutlu yaşamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

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