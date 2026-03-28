Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü hafta maçında Rize Belediyespor, sahasında Güneysu'yu 26-23 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-9 üstünlüğüyle tamamlandı.
Rize Belediyespor, ikinci yarı iyi oyununu sürdürdü ve müsabakayı 26-23 kazandı.
Son Dakika › Spor › Rize Belediyespor, Güneysu'yu Yendi - Son Dakika
