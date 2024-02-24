Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 31-27 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 31-27 mağlup etti

Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'u 31-27 mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, evinde konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yenerek galip geldi. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Rize Belediyespor 16-11 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı.

24.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Rize temsilcisi, karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Rize, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 31-27 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 31-27 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement