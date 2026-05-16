Rize'de Bisiklet Turu Heyecanı
Rize'de Bisiklet Turu Heyecanı

16.05.2026 16:30
19 Mayıs Bayramı etkinlikleri kapsamında Rize'de bisiklet turu düzenlendi, katılımcılar eğlendi.

RİZE'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılanlar, 4 kilometre boyunca pedal çevirdiler.

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları, kente güzel görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Türk Kızılay ve Yeşilay'ın da destek verdiği bisiklet turuna Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. Rize Valiliği'nin önünde başlayan etkinlikte katılımcılar, polis eşliğinde kentte şehir turu atıp, sahil dolgu alanına kadar pedal çevirdi.

Etkinlikte açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, gençleri hareketli yaşama teşvik etmek istediklerini belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında başlayan etkinliklerimizden bir tanesi bugünkü bisiklet turumuz. Yaklaşık 4 kilometrelik mesafede bisiklet süreceğiz. Evde oturan gençleri kurtarmak istiyoruz. Hepsini sahada çeşitli faaliyetlere katmak için çok büyük bir mücadele içerisindeyiz" dedi.

'YOLLARDAN BİSİKLETLE GEÇMEK ÇOK EĞLENCELİYDİ'

Kızıyla birlikte tura katılan Mahmure Tüfek, sporu ailece 'yaşam biçimi' haline getirdiklerini ifade ederek, "Kızım Mina ile sporu çok seviyoruz. Ben de elimden geldiği kadar bu tür etkinliklere kızımla katılmaya özen gösteriyorum. Bugün çok güzeldi, çok keyif aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mina Tüfek ise yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Ben çok eğlendim. Bu etkinliğin tekrarının olmasını istiyorum. İlk defa katıldım ve yollardan bisikletle geçmek benim için çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

