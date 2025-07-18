Rize'de Kano ve Kayak Cross Şampiyonası - Son Dakika
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Rize'de Kano ve Kayak Cross Şampiyonası

Rize\'de Kano ve Kayak Cross Şampiyonası
18.07.2025 19:25
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Türkiye Kano Federasyonu, Rize'de 165 sporcunun katılımıyla Kano Slalom ve Kayak Cross şampiyonası düzenledi.

Türkiye Kano Federasyonunun faaliyet programındaki Akarsu Kano Slalom ve Kayak Cross Türkiye Şampiyonası, Rize'de yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 165 sporcu, Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde mücadele etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, sporcuların madalya alabilmek için güzel bir ortamda yarıştığını söyledi.

Milli sporcuların Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gideceğini aktaran Kabakçı, "İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Burada yaptığımız faaliyette milli takımdaki sporcularımızın performans durumlarını da gözlemlemiş olduk." dedi.

Kayak cross yarışlarının Türkiye'de ilk defa yapıldığını dile getiren Kabakçı, "Bizim için güzel, farklı bir deneyim oldu. Burada hem akarsu slalom hem kayak crossu icra etmiş olduk." diye konuştu.

Şampiyonada büyük erkekler K1 ile kayak cross kategorilerinde şampiyonluğa ulaşın Çaykur Rizespor Kulübü sporcusu Hasan Mert Taşkıran, iki kategoride de birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıldız erkekler K1 kategorisinde şampiyon olan Ekstrem Türk Spor sporcusu Yiğit Ege Yılmaz ise "Şampiyon oldum çok mutluyum, duygularımı ifade edemiyorum. İlk defa Türkiye şampiyonasında birinci oldum." dedi.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün verdi.

Kaynak: AA

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