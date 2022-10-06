Rize haberleri! Rize'de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Rize haberleri! Rize'de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi

06.10.2022 17:55
Rize haberleri! Rize'de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi

Rize haberler: Rize'nin Ardeşen ilçesinde Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada derece alan sporcular ve kulüpler yapılan törenle kupalarını aldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada derece alan sporcular ve kulüpler yapılan törenle kupalarını aldı.

İlçede yeni kurulan kano ve rafting parkurunda Türkiye Kano Federasyonu tarafından 5- 6 Ekim 2022 tarihleri arasında yarışma düzenlendi. Düzenlenen Türkiye Kano Şampiyonası yarışmalarında aralarında Ardeşen Belediye Spor Kulübü Kano branşı sporcularının da dereceye girdiği katılımcılar, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ve Belediye Meclis Üyesi Fatih Öney'in katıldığı törende ödüllerini aldı.

Ardeşen Belediye Spor Kulübü Kano sporcularından Mustafa Parlak Genç Erkekler C1 kategorisinde birincilik, aynı kulüpte yer alan Alperen Kerim Galipoğlu Yıldız Erkekler K1 kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Ardeşen; Genç Erkekler Kulüp kategorisinde de ise 2.'lik elde etti. - RİZE

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ardeşen, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize haberleri! Rize'de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize haberleri! Rize'de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi - Son Dakika
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