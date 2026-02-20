Rizespor 1-0 Kocaelispor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor 1-0 Kocaelispor

20.02.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Kocaelispor'u 1-0'la önde kapattı. Gol Mihaila'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahasının dışında topla buluşan Mihaila'nın şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

13. dakikada Mebude'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mihaila'nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Petkovic'in pasında Churlinov'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet Akaydin, Mithat Pala, Laçi, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil İbrahim Dervişoğlu

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Antonio Augusto, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Linetty, Churliov, Rivas, Agyei, Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Habib Keita, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Ahmet Sagat, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Mihaila (dk. 13) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor 1-0 Kocaelispor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:13:38. #7.11#
SON DAKİKA: Rizespor 1-0 Kocaelispor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.