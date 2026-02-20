Rizespor 1-0 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahasının dışında topla buluşan Mihaila'nın şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
13. dakikada Mebude'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mihaila'nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Petkovic'in pasında Churlinov'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top kornere gitti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet Akaydin, Mithat Pala, Laçi, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil İbrahim Dervişoğlu
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Muhamed Buljubasic, Frantzdy Pierrot, Antonio Augusto, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Furkan Orak
Teknik Direktör: Recep Uçar
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Show, Linetty, Churliov, Rivas, Agyei, Petkovic
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Habib Keita, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Ahmet Sagat, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Mihaila (dk. 13) (Çaykur Rizespor) - RİZE
