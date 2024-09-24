Rizespor Alanyaspor Maçına Hazır

Spor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Ligin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor, antrenmana salonda kuvvet egzersizleri ile başladı. Antrenmana sahada pas çalışması ile süren antrenman koordinasyon hareketleri ve dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Öte yandan kaleciler, antrenmanın ilk bölümde kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı çalışırken günün tek çalışması dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Benhur Keser katılmadı. - RİZE