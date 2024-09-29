Rizespor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen çalışma, salonda ısınma ve kuvvet egzersizleri ile başladı. Yeşil-mavili ekibin hazırlıkları salonun ardından sahada sürdü. Dar alanda pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenmanda kaleciler sahadaki çalışmanın ilk bölümde kaleci antrenörleri eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Günün tek çalışması geçiş oyunu ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Çalışmalara tedavileri devam eden Benhur Keser ve Casper Hojer katılmadı. - RİZE