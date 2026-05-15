Rizespor - Beşiktaş Maçında Kritik Açıklamalar

SÜPER Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Evlerinde oynadıkları son 5 maçı kazandıklarını ve Beşiktaş karşısında 6'ncı galibiyeti hedefleyerek sahaya çıktıklarını belirten Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, "İlk yarıda çok iştahlı ve baskılı oynadık. Ali Sowe ile 4-5 net pozisyon yakaladık, maçı daha erken koparabilirdik. İkinci yarıda Beşiktaş risk aldı ve onlar da maçı çevirmeye yaklaştı. Ancak 89'uncu dakikada attığımız golün iptal edilmesine gerçekten şaşırdım. Beşiktaşlı oyuncuların yüzüne baktığınızda onlar bile bu golün nasıl iptal edildiğine şaşırdı. Çocuklar bugün emeklerinin karşılığını alamadı. Bizi daha çok üzen ise hocamızın kırmızı kart görmesi oldu. Ali Sowe'a yapılan onca faule düdük çalınmazken, hocamızın itiraz ettiği bir pozisyonda yan hakem müdahale etti. Kibar, çalışkan ve futbol aklı çok yüksek olan hocamızın kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmesi bizi ayrıca üzdü. Yine de sezonu sakatsız, kazasız bitirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah gelecek sezon daha iyi bir Rizespor izleteceğiz" dedi.

SERGEN YALÇIN: İSTİFA TEZAHÜRATLARINDAN UTANDIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "İlk yarıda bizim çocuklar ortada yoktu, mental olarak maçtan çok uzaktık. İkinci yarı üç hamleyle oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. Çocuklar maçı çevirmek için mücadele etti ve 2-2'lik güzel bir maç oldu. Konyaspor maçı ve kupadan elenmemizin ardından bizim için sezon adeta bitti. Son iki maçta genç oyuncuları motive etmekte çok zorlandık. Çok ciddi bir protesto ve taraftar baskısı altında oynadık. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa böyle durumlar yaşıyorum. Kulübede otururken yapılan istifa tezahüratlarından açıkçası utandım. Çünkü karakter olarak bunları kaldıracak bir yapıya sahip değilim, çok üzüldüm. Başarısızlık kriteri tartışılır. Sezon başında çok ciddi hedefler konmamıştı ancak büyük bir camiada çalışıyorsanız sonuçları ağır oluyor. Şu anda görevime devam edip etmeyeceğimle ilgili yönetimle bir görüşme yapmadık. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız, durumu 3-4 gün içinde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.