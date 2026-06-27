Rizespor, Casper Hojer ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.