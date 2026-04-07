Rizespor'da Mebude'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "İskoçya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle son maçta oynamayan oyuncumuz Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Awokoya-Mebude'nin yapılan muayene ve MR tetikleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Türüt, tedavisine devam edilen futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.