Rizespor'da Zorlu Maç Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Evimizde iyi oynayan bir takımız. Seyircimizin desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz." dedi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Lige 6 sezon sonra ilk kez galibiyetle başladıklarını anımsatan Uçar, "Bu hepimizi, camiamızı mutlu etti. Geçen sezonu bence iyi bitirmiştik. Bu sezona da iyi başladık. İnşallah bundan sonraki süreç de iyi olur." diye konuştu.

Recep Uçar, göreve yeni gelen kulüp başkanı Ali Zeki Saruhan ve yönetimi ilk maçlarında mutlu etmenin de sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Samsunspor'un son yılların en başarılı takımlarından biri olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi bir teknik adamları, iyi de bir kadroları var. Son maç itibarıyla geçen sezonki kadrolarında yer alan oyuncuların birçoğu sahadaydı. Bizim maçımızda buna ilaveten muhtemelen yeni transferlerinden bazıları da sahada yer alabilir. Zor bir maç bizi bekliyor. Evimizde iyi oynayan bir takımız. Seyircimizin desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Çalışkan, fedakar bir oyuncu grubumuz var."

Stadın dolu olmasının oyunlarının kalitesini ve coşkusunu artırdığını vurgulayan Uçar, "İnşallah Cumartesi günü dolu tribünler önünde, kendi evimizde iyi bir sonuç alarak lige devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hücum hattına iki oyuncu isteği

Recep Uçar, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transfer gün gün değişebilen bir süreç. Hücum hattına özellikle iki oyuncu katmak istediğimi daha önce de belirttim. Hala bu noktada ciddi çalışmalarımız var. Yönetimimiz de her gün özverili şekilde çalışıyor. İnşallah son günlere kalmadan bunları tamamlayıp oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

Uçar, yeni transfer Moussa Diakite'nin durumuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Takım olarak şu ana kadar 6 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Yaş olarak en büyüğü 27 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç. Biz de aslında bir nevi gençleşme sürecindeyiz. Moussa, Mali Milli Takımı'nın formasını giymeye başlayan bir oyuncu. Bizim için önemli bir oyuncu, iyi bir 6 numara. İspanya'da aldığı iki maçlık bir ceza vardı. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Hafta sonu aramızda olup olmayacağı muhtemelen bugün veya yarın netleşecek."

Transfer için isimleri gündeme gelen iki futbolcunun da listelerinde olmadığının altını çizen Uçar, "Bugüne kadar size hep gerçekleri söyledim. Şimdi de aynı şekilde devam edelim. İkisi de şu anda listemizde olan veya düşündüğümüz oyuncular değil." diye konuştu.

Uçar, iç sahada coşkulu oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Geçen sezonun ikinci yarısında evimizde iyi maçlar oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Bu sezon da onların önünde iyi bir oyunla, iyi bir sonuç alıp kendilerini evlerine mutlu göndermek istiyoruz. Stat ne kadar kalabalık olursa bizim oyunumuzun hem kalitesi hem de coşkusu o derece artacak. İnşallah statta boş bir koltuğumuz kalmaz ve cumartesi günü sahada çok güzel bir oyun olur." dedi.

Ali Koulov'un ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştığını vurgulayan Uçar, "Henüz takımla çalışmalara başlamadı. Daha belirli bir süresinin olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Uçar, transfer sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi belirlerken özellikle 'yıldız oyuncu alalım' diye hiçbir zaman tercihimiz olmuyor. Bizim oyunumuza uygun olan veya olmayan oyuncular var. Bir yandan da kulüpler Süper Lig'de yaşamaya çalışıyor. Çaykur Rizespor senelerdir hem idari hem de ekonomik anlamda iyi yönetilen bir kulüp. Dolayısıyla bütün hamlelerimizi biraz da kulübün geleceğini düşünerek yapıyoruz. Günü kurtarmak değil, kulübün yaşaması, geleceğe yatırım yapmak ve geleceği kurtarabilmek ana hedeflerimizden birisi."

Transfer için belirledikleri isimlerin, oynamak istedikleri oyuna uygun olmasına önem verdiklerini aktaran Uçar, "Geldiği lig ve yaştan bağımsız olarak ne kadar gençleşebilirsek bizim açımızdan o kadar iyi. Biz böyle yaklaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de iyi, kaliteli ve kendini ispat etmiş, kulübümüzün şartlarına uygun ve aradığımız özelliklerde bir oyuncu bulabilirsek yıldız olup olmadığına bakmaksızın aramıza katmak isteriz." diye konuştu.