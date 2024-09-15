Rizespor'dan Galatasaray'a Farklı Yenilgi - Son Dakika
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Rizespor'dan Galatasaray'a Farklı Yenilgi

İlhan Palut, Galatasaray'a 5-0 kaybeden Rizespor'da bireysel performansların yetersiz olduğunu belirtti.

15.09.2024 00:46
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, bireysel oyuncu performanslarının iyi olmadığını söyledi.

İlhan Palut, RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.

Farklı bir formasyonla maça başladıklarını aktaran Palut, "Top Galatasaray'dayken kompakt bir savunma ve merkezi kalabalık tutan bir anlayışla oynamak istedik. En azından Galatasaray'ın baştaki temposunu düşebilmek istedik. Top bize geçerken de pas oyununu oynamayı planlıyorduk. Daha bu planı hayata geçirmeden duran toptan iki gol yedik. Sonrası kolay olmadı bizim için. Kötü bir sonuçla ayrıldık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maç için yarından itibaren hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta hep geriye doğru pas attıklarını belirten Palut, "Stoperlere 'Geriye oynamayın.' dedim. İlerideki opsiyonları da görmelerini istedim. Onu konuştuk. İleri oynamaya arada sırada çalıştık. Saha içindeki motivasyon çok önemli. Yediğimiz gol sonrası ortam işimizi zorlaştırdı. Oyuncularımız, böyle bir ortamda hata yapmak istemiyor ve daha garanti oynamak istiyor. Daha garantiye gittikçe de oyunun merkezini kaleye doğru çekiyoruz." şeklinde konuştu.

İlhan Palut, maçtan önce sistemi değiştirmeyi düşündüğünü dile getirerek, "Biz, rakip kim olursa olsun hep kendi felsefemizi ortaya koymayı amaçlıyorduk. Oyunu geride kabul eden bir yapıda olmayı hiç amaçlamadık. Hep felsefem buydu. Bir fazla merkez defans oyuncusuyla daha iyi savunma yapmıyorsunuz. Keşke inandığım oyunla ve önde baskıyla kaybetseydim. Sonuçtan sonra bunu söylemek kolay. Yenilebiliriz ama kendi felsefemizden ödün vermemeliyiz. Bir dahaki maçlar için özel savunma prensibi uygulayacağız." diye konuştu.

"Kırılganlık, yenilgilerimizin temel sebebi"

İlhan Palut, beşli savunmayla oynadıkları zaman pas bağlantılarını bulmakta zorlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün bu formasyonu yeterince test edemedik. Galatasaray'ın 2 tane duran toptan attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz kendi anlayışımıza devam etmeliyiz. Bireysel oyuncu performansları daha iyi olabilirdi. Öz güven daha iyi olabilirdi. Fiziksel olarak daha iyi karşılık verebilirdik. Biz de takımı daha iyi hazırlayabilirdik. Kırılganlık, yenilgilerimizin temel sebebi. Bu kadar kötü savunma yapan takım değiliz. Ligde kaybettiğimiz maçlarda kalemize gelen ilk şut gol oldu. Bunu karşılamayı öğrenmemiz lazım. 4-0'dan sonra maçı çevirmek için değil, fark açılmasın diye değişiklik yapıyoruz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Çaykur Rizespor bu ligde gördüğüm en iyi takım." açıklamasına değinen Palut, "Umarım oyuncularım, bu sözü Mourinho'nun bilerek söylediğini anlamışlardır. Fenerbahçe maçı öncesi bunun savaşını verdim. Böyle bir durumumuz yok. Ayaklarımızın yere basması lazım. Takımıma baskı yapmak istemiyorum. Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarını rehavetten dolayı kaybettiğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Buljubasic transferine değinen Palut, " Buljubasic'i geleceğe yatırım amacıyla yaptık. Farklı bir ligden geldi. Tam hazır olmadan maça çıkmamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rizespor'dan Galatasaray'a Farklı Yenilgi - Son Dakika

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