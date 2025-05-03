Rizespor, Gaziantep'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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Rizespor, Gaziantep'i 2-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

03.05.2025 19:03
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Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Berkay (Dk. 62 Mithat), Varesanovic (Dk.75 Buljubasic), Zeqiri (Dk.90 Ayberk), Olawoyin, Jurecka (Dk. 62 Akintola), Sowe

GAZİANTEP: Sokratis, Mbakata, Silva, Semih (Dk. 85 Kenan), Sorescu, Daubin, Kozlowski (Dk. 85 Furkan), Okereke (Dk. 62 Boateng), Maxim, Emre (Dk.20 Lungoyi), Halil

GOLLER: Dk. 77 Sowe, Dk. 90+5 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Berkay, Samet, Akintola (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5'inci dakikada Varenovic'in derinlemesine pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Sowe'nin şutunda ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

33'üncü dakikada Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasına girip, kaleye gönderdiği şutunu kaleci Grbic kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

49'uncu dakikada Taha'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda. Savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası içerisinde Olawoyin'in önünde kaldı. Olawoyin'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunu kaleci kornere çeldi.

53'üncü dakikada Sowe'nin son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topu Olawoyin ayağıyla kaleye yönlendirdi. Kaleciden dönen topa Verasonovic ayağıyla dokunda ancak kaleci gole izin vermedi.

77'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa ayağının dışıyla vuran Sowe'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+5'de ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Sowe'nin sürükleyip, ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Olawoyin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rizespor, Gaziantep'i 2-0 Yendi - Son Dakika

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