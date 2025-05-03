Rizespor, Gaziantep'i 2-0 yendi

(ANKARA) - Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor konuk ettiği Konya'yı 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Ev sahibi Rizespor 77. dakikada Ali Sowe'un golüyle Gaziantep karşısında 1-0 öne geçti. Rizespor, karşılaşmanın son anlarında 90 artı 4'te İbrahim Olawoyin'in golüyle karşılaşmasının skorunu belirledi. Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.