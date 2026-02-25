Rizespor, Kasımpaşa'ya Kilitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor, Kasımpaşa'ya Kilitlendi

Rizespor, Kasımpaşa\'ya Kilitlendi
25.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mithat Pala, Kasımpaşa maçında 3 puan hedeflediklerini ve çıkış yakalayacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, "Biz eğer kendi kimliğimizi ve karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak son haftalarda çıkış yakaladıklarını dile getirerek, "Lige İlhan Hoca ile başlamıştık, sonrasında Recep Hoca ile devam eden bir periyod vardı. Lige bu yıl çok istediğimiz gibi başlayamadık. Sezon geneline de baktığımızda bize yakışan oyunu yansıtamadığımızı düşünüyorum ama bunu son haftalarla birlikte biraz daha kırdığımızı da düşünüyorum. Çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Kalan haftalarda galibiyet serimizi sürdürüp çıkışa geçmek, Rizespor'un hak ettiği, kadro kalitemizin de hak ettiği yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kasımpaşa'dan 3 puan ile dönmeyi hedeflediklerini kaydeden Pala, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli bir maç. Puan açısından baktığımızda tabloda şuanda rakibimiz gözüküyor. Kazanmak istediğimiz bir maç ilk maçta Rize'de talihsiz bir mağlubiyet yaşamıştık. Orda şimdi kazanacağımız maçla birlikte 2'li averajı da almak istiyoruz. Aslında bizim hedefimiz yukarılar. Kesinlikle alt sıralarla işimiz olmayacağını biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Son oynadıkları Fenerbahçe maçını da analiz ettik. Biz eğer kendi kimliğimizi ve karakterimizi sahaya yansıtırsak çok kaliteli olduğumuz için 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Kasımpaşa'ya Kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:19:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Rizespor, Kasımpaşa'ya Kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.