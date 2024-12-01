Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet elde etti. Teknik direktör Palut değerlendirmelerde bulundu.

01.12.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım olduğunu söyledi.

Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında avantajları olduğunu ifade eden Palut, "Sinan hocayla beraber de beşli oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu." diye konuştu.

Palut, golü bulmalarının kendi adına kolay olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Maça baktığımız zaman bize düşen sabırla denemeye devam edip rakibe de tehlikeli kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman sahada beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Çaykur Rizespor takımı ve kazandığı toplarla hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu dört pozisyonla destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı önde kapadık."

Palut, maçın ilk yarısının kendi adına olumlu olduğunu anlatarak, "İkinci yarıda rakip bir sistem değişikliğine gitti. Hem paylaşımda zorluk yaşadık hem de bu sefer kazandığımız toplarla çok uygun alanlar varken basit top kayıpları ve bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan dolayı top kayıpları yaptık. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi. İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de on kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Takımımın oyunundan mutluyum. Taraftarlarımız güzel bir destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor takımına da ligin geri kalanında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bellona Kayserispor cephesi

Kayserispor'da yardımcı antrenör Sefer Yılmaz ise galibiyetinden dolayı Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu hafta da devam etti. Oyuncumuz ve hocamız atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken bir de hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Kayserispor, Rizespor, Rizespor, Bellona, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
12:39 “Geçim sıkıntısı çekiyorum“ diyen Dilan Polat’tan yüz gerdirme ameliyatı "Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:20 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti
12:19 Meteoroloji’den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
12:01 Süper Lig’in devlerinden tarihi takas Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 20:06:15. #1.11#
SON DAKİKA: Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.