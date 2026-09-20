Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Göztepe'de son dakika penaltısıyla 2 puana üzüldü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Maçtan sonra çok mutlu değilim. Belki Göztepe deplasmanından alınan 1 puan muazzamdır ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 6 haftasında 4. deplasman maçına çıktıklarını, Göztepe'nin en zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.

İlk yarıda maça daha dengeli bir oyunla başlamak istediklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Göztepe 9 gol atmış, 7'si duran top, 2'si savunmadan hücum geçişi. Biz boy olarak Göztepe'ye göre çok daha kısa bir takımdık. Bunu için bugün hem formasyonu değiştirdik hem birazcık oyunla alakalı değişimler yaptık. Baktığımızda ilk yarı ne işin savunma kısmında ne de hücum kısmında bizden daha iyi olan bir Göztepe takımı vardı. İkinci topları onlar aldı, net pozisyonlar ürettiler. Biz geçişlerde veya normal set hücumlarında çok kolay kaybettik, sonlandıramadık. Dolayısıyla maçın başında da yediğimiz bir geçiş golüyle soldan biz oyun kurarken kaybettiğimiz, ardından Arda'nın harika hareketleri sonrası çıkardığı top, sonra tekrar Arda'nın tamamladığı yediğimiz golle, geçiş golüyle yedik. 1-0 kafadan yenik başladık."

Uçar, ilk yarıya 1-0 girmelerinin kendileri açısından iyi olduğunu, futbol şansına inanan birisi olmadığını ancak ilk yarıdaki skorun daha farklı olabileceğini söyledi.

Devre arası formasyon değişikliğine gitmeyi düşündüklerini ancak 10 dakika daha takımı görmek istediğini ifade eden Uçar, "Maçın 55. dakikasında hem oyunu hem de bazı oyuncuları değiştirdiğimizde tamamen farklı bir oyuna döndü. Nitekim o bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İlk golü bulduk, güzel bir gol attık. Sonrasında yine topa daha çok sahip olan taraf olarak daha üretken oynadık ve 80'de bulduğumuz golle oyunu 2-1'e getirdik." dedi.

Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğu sırada hataları sonucu penaltı pozisyonunun yaşandığını kaydeden Uçar, "90+3. dakikada maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar '1 puana kabul eder misiniz?' deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Ancak 90 artı 3'te yediğimiz penaltı golüyle 2 puanı da bırakmak insanı üzüyor. Maçtan sonra çok mutlu değilim. Belki Göztepe deplasmanından alınan 1 puan muazzamdır ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm. Ama bardağın dolu tarafından bakarsak 6 maç oynadık, 4'ü deplasman. 10 puan topladık, deplasmanda maç kaybetmedik, bizim adımıza olumlu. Böyle bir deplasmanda 60. dakikadan sonra geri dönüş gösterebilmek, iyi bir dönüş yapabilmek, karakter koyabilmek, bence mutlu, olumlu. O anlamda oyuncularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Uçar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, ligin bundan sonraki bölümünde herkesin keyif aldığı, taraftarı mutlu eden bir Rizespor izletmek istediklerini sözlerine ekledi.