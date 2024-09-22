Rizespor ve Samsunspor Beraberlikte Karşılaşmayı Tamamladı

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Sowe
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Muja, Moundilmadji
Sarı kart: Dk. 3 Hojer (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.
21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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