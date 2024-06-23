Roberto Martinez: İlk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Roberto Martinez: İlk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdik

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşısında ilk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Martinez, takımının iyi savunma yaparak Türkiye'nin boşluk bulmasına izin vermediğini belirtti. Ayrıca, Cristiano Ronaldo'nun asist yapmasıyla ilgili olarak da önemli bir profesyonel örnek olduğunu vurguladı.

23.06.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Roberto Martinez: "İlk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdik"

DORTMUND - Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşısında ilk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyerek, "Çok iyi savunma yaptık. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz, Dortmund'da oynanan müsabakada A Milli Futbol Takımı'nı 3-0 yendi. Karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuşan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Çekya'ya karşı oynadığımız seviyede aynı maçı oynadık. İlk golü biz attık, bu önemliydi. Türkiye de maça iyi başladı. Atmosfer harikaydı. Biz oyuna odaklandık. İlk golden sonra maçı kontrol ettik. Maçı kontrol altında gol yemeden sürmemiz önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz. Şimdi 3. maçı düşüneceğiz. Oyuncuların tavrı ve yaklaşımı çok mutlu etti. Takım olarak maçtan maça ilerlemeye kaydettiğimizi gösterdik" diye konuştu.

Deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin iyi bir profesyonel örnek olduğunu ifade eden Martinez, Cristiano Ronaldo için ise, "Ronaldo zaten harika. Bu maçta Fernandes'e asist yapması Portekiz futbolu için önem verdiğini gösteriyor. Bu futbol dünyasında anlatılmalı. O pozisyonda asist yapmayı tercih etmesi atabileceği golden daha anlamlı" şeklinde konuştu.

"İlk golü atmakla kontrolü ele geçirdik"

Kolay bir maç oynamadıklarını söyleyen Roberto Martinez, "Türkiye bireysel yeteneğe sahip bir takım. Bunu bugün çok iyi durdurduk. İlk golü attığınız zaman sahada kendinize alan açıyorsunuz. Yüksek tempoda bir maç oldu. Atmosfer de birazcık bunu yaptı. Golü attığınızda her iki ekibin performansını etkiliyor. Biz ilk golü atmakla kontrolü ele geçirdik. Çok iyi savunma yaptık. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam etti. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve golü yemeden tamamladık" açıklamasında bulundu.

Maçta sahaya giren taraftarların sorulması üzerine Martinez, "Endişelendiriyor. Bugün sahaya giren taraftarın niyeti iyiydi. Yıldız futbolcuları görüp bu hareketi yapıyor. Kötü niyetli bir kişi girerse başlarına başka şey olabilir. Taraftara da doğru mesajı vermek lazım. Bu yaptığınız doğru bir şey değil" dedi.

Roberto Martinez son olarak Portekiz taraftarının inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Oyuncular bundan gurur duydu. Enerji ile doldular. Devre arasında net olarak bunu görebiliyorduk. Bu maçı kaybetme lüksleri olmadığını da gördük. Çünkü taraftar, oyuncuları enerji ile doldurdu" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Roberto Martinez: İlk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:19 HDP’li Ferhat Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Ferhat Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
21:37 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
18:41 Daha 17 yaşındalar Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı Daha 17 yaşındalar! Caminin önüne bebek bırakan 3 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 01:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Roberto Martinez: İlk golü atarak oyunun kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement