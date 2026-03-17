Robertson: Galatasaray'ı Elemek İçin Gücümüz Var

17.03.2026 20:07
Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, Galatasaray'ı eleyebileceklerine inandıklarını söyledi.

İngiltere temsilcisi Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın konuk edecekleri Galatasaray'ı eleyebilecek güçte olduklarını söyledi.

Robertson, yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon özellikle Premier Lig'de gösterdikleri istikrarsız performansın hayal kırıklığına neden olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "İstikrarı yakalayamadığımız için hayal kırıklığı hissediyoruz. Hepimiz bu konuda çaba göstermeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunu başaramadık. Denemeye devam ederek istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam çeyrek finale kalma şansımız var. Bu bizim için çok önemli olurdu. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İlk maçtaki 1-0'lık yenilgiye rağmen turu geçmeyi amaçlamaları gerektiğini vurgulayan Robertson, "Amacımız çeyrek finale çıkmak olmalı. Yarın akşam bizim için çok büyük bir maç olacak. Elimizden gelenin hepsini yapmamız lazım." dedi.

İskoç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğuna değinerek, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu. Geçen sezon da bunu gösterdik. Premier Lig'de öndeydik. Bu sezon elimizde bu yok. Son 8 takım arasına kalma başarısını göstermeliyiz. Ancak geçen hafta bunu yeterince sergileyemedik. Bunun bilincindeyiz. Son 8'e kalabilecek kadar iyi olduğumuzu ortaya koyacağız. Çok büyük bir maç. Bu, kendimize güvenip, çeyrek finale kalmaya inancımızdan dolayı. Çok iyi bir performans ortaya koyarak taraftarımızı çok daha mutlu göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var"

Andrew Robertson, turu geçebilecek kaliteye sahip olduklarını dile getirdi.

Daha önce Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilmelerine rağmen rövanşı 4-0 kazanarak tur atladıklarını hatırlatan Robertson, "Turu geçmek için şansımız var. Barcelona ilk akla gelen, 3-0 kaybetmiştik ve kimse bize şans vermemişti. Deneyiminize güvenmeniz gerek. Yarın akşam kendimizin en iyi versiyonuyla sahaya çıkmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var. Yapmamız gereken yarın kazanmak. Tüm hedefimiz bu olmalı." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray güçlü bir takım"

Liverpool'un tecrübeli sol beki, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Bu sezon sarı-kırmızılılara 2 kez yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Robertson, "Onlara bu sezon iki defa yenildik ama şu anda deplasmandalar. Galatasaray taraftarının da hakkını vermek gerek. İki maçta da bize çok zor atmosfer yaşattılar. Sahamızda oynadığımız maçlarda farklı oluyor. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım. Her zaman kaliteli işler yaptılar. Önde çok güçlüler, arkada iyiler ve ortada çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedefimiz. Kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere vurgu yapan Robertson, "Galatasaray, sahasında oynamanın avantajını kullandı. Taraftarları zor bir atmosfer oluşturdu. Oyuncular da perfrormans ortaya koydu. İki maçta da bununla karşılaştık ama yarın çok daha iyi olmamız gerek. Bunu yaparsak onlara Liverpool'un ne olduğunu göstereceğiz. Onlara karşı oynamak çok zor. Yarın bunu çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

