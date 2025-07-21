Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Hollanda'nın Feyenoord ekibinin teknik direktörlüğünü sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.
Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili Hollanda televizyonuna açıklamalar yaptı. Kura öncesinde Fenerbahçe'yi çekeceklerini hissettiğini açıklayan Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım.'' dedi.
Turu geçmek istediklerini dile getiren genç hoca, ''Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek." sözlerini sarf etti.
Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Robin van Persie, Kırmızı-beyazlı ekiple 11 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Son Dakika › Spor › Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim - Son Dakika
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