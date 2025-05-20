Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Robin van Persie Fenerbahçe\'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Hollanda temsilcisi Feyenoord'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Robin van Persie, Sarı-lacivertli takımda forma giyen Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

20.05.2025 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu gözüne kestirdi. Genç hocanın, Sarı-lacivertlilerde forma giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

MODER'İN YANINA SZYMANSKI

Polonya basınında yer alan habere göre; Feyenoord, yaz transfer döneminde eski oyuncusu Szymanski'yi transfer etmeyi hedefliyor. Hollanda kulübünün Van Persie'nin direktifi doğrultusunda, orta sahada görev yapan Polonyalı Jakub Moder'in yanına uzun zamandır bir isim arayışında olduğu ve bu ismin yanına vatandaşı Szymanski'nin düşünüldüğü belirtildi.

Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için bonservis beklentisi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Polonyalı oyuncudan 20 milyon euroluk bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldız oyuncu Sebastian Szymanski bu sezon 51 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sebastian Szymanski, Robin Van Persie, Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

20:32
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 21:47:00. #7.13#
SON DAKİKA: Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.