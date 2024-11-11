Rockets, Alperen ile Pistons'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rockets, Alperen ile Pistons'ı Yendi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 27 sayı attığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 mağlup etti.

11.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets'ın Pistons deplasmanında kazandığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.

Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Isaiah Stewart'ın 16 sayısı, sezonun 7. yenilgisini önleyemedi.

Nikola Jokic'ten etkileyici performans

Denver Nuggets, sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti.

Üst üste 5 olmak üzere 7. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta etkileyici bir performansa imza atan Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18 ve Michael Porter Jr 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.

LeBron James'ten "triple-double"

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.

RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101

Milwaukee Bucks- Boston Celtics: 107-113

Indiana Pacers- New York Knicks: 132-121

Orlando Magic- Washington Wizards: 121-94

Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder- Golden State Warriors: 116-127

Minnesota Timberwolves- Miami Heat: 94-95

Phoenix Suns- Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120

Portland Trail Blazers- Memphis Grizzlies: 89-134

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103

Kaynak: AA

Detroit Pistons, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets, Alperen ile Pistons'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: Rockets, Alperen ile Pistons'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.