Rodrigo Becao Ameliyat Oldu, Fenerbahçe Hazırlıklara Devam Ediyor

Spor

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.