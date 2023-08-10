İrfan Can'ın ıslıklanmasına dayanamadı! Becao'dan taraftara mesaj: Takıma destek olun - Son Dakika
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İrfan Can'ın ıslıklanmasına dayanamadı! Becao'dan taraftara mesaj: Takıma destek olun

11.08.2023 00:02

Fenerbahçe'nin Maribor'u mağlup ettiği maçta gol atan Rodrigo Becao, takımın hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek taraftarın desteğinin önemini vurguladı. Becao, maç sırasında bazı oyunculara yapılan yuhalamaların yanlış olduğunu ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin Maribor'u mağlup ettiği maçından ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZ YÜKSEK"

Takımdaki ilk golünü atan Becao yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Hem gol attım hem de önemli bir galibiyet aldık. Bu harika taraftarı mutlu ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Sezon boyunca hedeflerimiz yüksek. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Taraftarlara da seslenen deneyimli stoper, "Bugünkü atmosfer harikaydı. İlk andan itibaren çok ateşli bir atmosferde oynayacağımızı gördüm. Bu tür atmosferler oyuncuları daha da yukarı çekiyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Bu desteklerini sürdürsünler" şeklinde konuştu.

"MAÇ ANINDA OYUNCULARA YUHALAMALAR OLDU"

Sarı-lacivertli taraftarların İrfan Can'ı ıslıklaması hakkında da konuşan Becao, "Maç sırasında az olsa bazı oyunculara yuhalamalar oldu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bizim yanımızda olsunlar, bizim onların yardımına çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: İrfan Can'ın ıslıklanmasına dayanamadı! Becao'dan taraftara mesaj: Takıma destek olun - Son Dakika
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