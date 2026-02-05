Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer - Son Dakika
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer
05.02.2026 23:45
Beşiktaş'ın 45 yaşındaki eski futbolcusu Rodrigo Tabata, Katar 2. Lig ekibi Al-Markhiya'ya transfer oldu. Transferi sonrası konuşan Tabata, ''Yeni bir heyecan. Her zaman olduğu gibi şimdi de bu kulüp için elimden geleni yapacağım.'' dedi.

Gaziantepspor forması giydiği dönemde rekor bir bedelle Beşiktaş'a transfer olan Rodrigo Tabata, 45 yaşında sürpriz bir transfere imza attı.

45 YAŞINDA TRANSFER YAPTI

Şu sıralar Katar 2. Ligi'nde oynayan 45 yaşındaki Tabata, Al-Kharitiyath'tan ayrılarak Al-Markhiya'ya transfer oldu. Transferi sonrası konuşan Tabata, ''Yeni bir heyecan. Her zaman olduğu gibi şimdi de bu kulüp için elimden geleni yapacağım.'' dedi.

8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atan ve o dönem için siyah-beyazlıların en pahalı transferi olan Tabata, ismi dönem dönem Türk takımlarıyla anılsa da yeniden ülkemize dönmemişti.

KATAR FUTBOLUNUN EN İKONİK FİGÜRLERİNDEN

Birçok meslektaşının teknik direktörlük koltuğuna oturduğu bir yaşta profesyonel sözleşmelere imza atmaya devam eden Tabata, Katar futbolunun en ikonik figürlerinden biri haline gelmeyi başardı.

