Roma, Nahuel Molina'yı Transfer Etti

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Atletico Madrid'den Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'yı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Roma, Atletico Madrid'den Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Atletico Madrid'den transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 65 maça çıktı ve son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.