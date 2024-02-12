Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç milli güreşçi finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç milli güreşçi finale yükseldi

Romanya\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda üç milli güreşçi finale yükseldi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende milli güreşçiler Adem Burak Uzun, Enes Başar ve Yunus Emre Başar finale çıktı. Yunus Emre Başar, 77 kiloda finale çıkarken, Ali Cengiz 87 kiloda finale yükseldi. Rıza Kayaalp ise 130 kiloda finale çıktı. Adem Burak Uzun ve Enes Başar ise organizasyona veda etti.

12.02.2024 21:23  Güncelleme: 21:24
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende üç milli güreşçi finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mücadele etti.

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, 77 kiloda son 16 turunda Gürcü Luri Lomadze'yi 5-1, çeyrek finalde Bulgar rakibi Stoyan Stoychev Kubatov'u 4-0 ve yarı finalde ise Hırvat Antonio Kamenjasevic'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Yunus Emre Başar, yarın finalde Ermeni Malkhas Amoyan'la karşılaşacak.

Milli sporcu Ali Cengiz ise 87 kiloda son 16 turunda Bulgar Yoan Danielov Dimitrov'u 6-3, çeyrek finalde İsveçli Alex Michel Bjurberg Kessidis'i 7-1 ve yarı finalde ise bireysel sporcu Kiryl Maskevich'i 4-1 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Ali Cengiz yarın Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'la altın madalya mücadelesine çıkacak.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kiloda son 16 turunda Norveçli Oskar Marvik'i 9-0, çeyrek finalde Ermeni David Ovasapyan'ı 5-0 yendi, yarı finalde ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yle 2-2 kalmasına rağmen son puanı alma avantajıyla finale çıktı.

Rıza Kayaalp yarın finalde bireysel sporcu Sergei Semenov'la mücadele edecek.

Ayrıca 55 kiloda Adem Burak Uzun ve 63 kiloda Enes Başar, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

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