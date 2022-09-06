Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı

06.09.2022 11:08
Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Serisi'ne katılan milli takım, 4 madalya elde etti.

Romanya'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Serisi'ne katılan milli takım, 4 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin final etabı Köstence'de gerçekleştirildi.

Erkeklerde +90 kiloda Fatih Yaşarlı altın, 90 kiloda Mahmut Özkaya ve 70 kiloda Yunus Çoşkun bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise 50 kiloda mücadele eden Emine Çataloğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Köstence, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika
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