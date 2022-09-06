Kadınlarda ise 50 kiloda mücadele eden Emine Çataloğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin final etabı Köstence 'de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Köstence, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milliler, Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika

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