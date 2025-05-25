Süper Lig'de gösterdiği performansla ortalığı kasıp kavuran Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo'ya sürpriz bir talip daha çıktı.
Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenen Belçika temsilcisi Anderlecht devreye girdi. Anderlecht yönetimi, Göztepe yönetimi ile resmi temaslara başladı. Belçika kulübü, Romulo için Sarı-kırmızılılara 12 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Romulo'yu Anderlecht dışında Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco uzun süredir takip ediyor. Göztepe'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan Romulo, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor - Son Dakika
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