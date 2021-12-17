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Ronaldo 6'ncı kez baba oluyor! İkizlerinin cinsiyetini video ile duyurdu - Son Dakika

Ronaldo 6'ncı kez baba oluyor! İkizlerinin cinsiyetini video ile duyurdu

17.12.2021 15:46

Geçtiğimiz günlerde Georgina Rodriguez ile ikiz bebek beklediklerini açıklayan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinin cinsiyeti belli oldu.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile tekrar ikiz bebek bekliyor. Ronaldo, müjdeli haberi Instagram hesabından, ''İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kalplerimiz sevgi dolu. Seni sabırsızlıkla bekliyoruz'' sözleriyle duyurmuştu.

Ronaldo 6'ncı kez baba oluyor! İkizlerinin cinsiyetini video ile duyurdu

VİDEO İLE DUYURDULAR

Cristiano Ronaldo ve hamile Georgina Rodriguez, çocuklarının da yer aldığı bir videoyla bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.36 yaşındaki Manchester United'ın yıldızı Ronaldo ve 27 yaşındaki beş aylık hamile partneri muhteşem bir video ile sosyal medyadan duyurularını yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti henüz doğmamış ikizlerinin cinsiyetini bir erkek ve bir kız olarak açıkladı.

Ronaldo 6'ncı kez baba oluyor! İkizlerinin cinsiyetini video ile duyurdu

Cristiano Ronaldo, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo 6'ncı kez baba oluyor! İkizlerinin cinsiyetini video ile duyurdu - Son Dakika Spor


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