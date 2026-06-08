Ronaldo, Altıncı Dünya Kupası\'na Hazırlanıyor

Cristiano Ronaldo, rekor niteliğindeki altıncı Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor.

Tüm zamanların en fazla milli maç (226) ve gol (143) rekorunu elinde bulunduran 41 yaşındaki forvet, beş Dünya Kupası'nda oynamış altı oyuncudan biri.

Bu grupta, dört yıl önce Katar'da Arjantin'i zafere taşıyan ve altıncı Dünya Kupası'nda oynamaya hazırlanan eski La Liga rakibi Lionel Messi de yer alıyor.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Ocak 2023'ten beri Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyiyor.

Kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan Dünya Kupası elemelerinin sondan bir önceki maçında kırmızı kart görmesinin ardından üç maçlık cezasını atlatması sayesinde, Ronaldo Portekiz'in tüm grup maçlarına çıkabilecek.

Teknik direktör Roberto Martinez, "27 oyuncu artı bir" kadrosunu açıklarken sürpriz yapmadı. Bu isim, geçen Temmuz ayında trafik kazasında hayatını kaybeden eski Liverpool forveti Diogo Jota'ya atıfta bulunuyor.

Martinez, "O bizim gücümüz, neşemizdi. Diogo'yu kaybetmek unutulmaz ve çok zor bir andı, ancak ertesi gün Diogo'nun hayali ve milli takımımızda her zaman sergilediği örnek davranış için mücadele etmek hepimizin göreviydi. Diogo Jota'nın ruhu, gücü ve örneği 'artı bir'dir ve her zaman 'artı bir' olacaktır" dedi.

Kadroda, Premier League sezonunda en fazla asist rekorunu kıran Bruno Fernandes de yer alıyor.

Öte yandan, Paris St-Germain'den Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes ve Goncalo Ramos Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Dünya Kupası'na geldi.

Portekiz, 17 Haziran'da Houston'da DR Kongo ile oynayacağı maç ile Dünya Kupası'na başlayacak.

Ayrıca Houston'da Özbekistan ile karşılaşacak ve Miami'de Kolombiya ile oynayacağı maçla K Grubu'ndaki mücadelesini tamamlayacak.

Portekiz Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).