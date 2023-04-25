Manchester United'dan olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Cristiano Ronaldo, aradığı mutluluğu Al Nassr'da da bulamadı. Ligde liderliği kaptıran Al Nassr, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan da elendi.
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası yarı final müsabakasında Al Nassr, sahasında Al Wehda'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kupaya veda eden Al Nassr'da Cristiano Ronaldo maç sonu büyük yıkım yaşadı. Portekizli yıldızın, üzüntüyle yere çöktüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştirdiği Ronaldo için "Kendi düşen ağlamaz." yorumlarında bulundu.
Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al Nassr, bu sezon Riyad Süper Kupası, Arabistan Süper Kupası ve Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde ise liderliği kaybetti.
Cristiano Ronaldo'nun büyük üzüntüsü:
Son Dakika › Spor › Ronaldo bin pişman! Suudi Arabistan'da maçın son düdüğüyle kendisini yere bıraktı - Son Dakika