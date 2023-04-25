Ronaldo bin pişman! Suudi Arabistan'da maçın son düdüğüyle kendisini yere bıraktı - Son Dakika
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Ronaldo bin pişman! Suudi Arabistan'da maçın son düdüğüyle kendisini yere bıraktı

25.04.2023 10:56

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Wehda'ya 1-0 yenilen Al Nassr, turnuvadan elendi. Maç sonrasında Cristiano Ronaldo'nun yere çökmüş üzgün görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Al Nassr, ligde liderliğini kaybederken, 3 kupadan da elenerek hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverler, Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'a gitmesini eleştirdi ve "Kendi düşen ağlamaz" yorumları yaptı.

Manchester United'dan olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Cristiano Ronaldo, aradığı mutluluğu Al Nassr'da da bulamadı. Ligde liderliği kaptıran Al Nassr, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan da elendi.

RONALDO YIKIMI YAŞADI

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası yarı final müsabakasında Al Nassr, sahasında Al Wehda'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kupaya veda eden Al Nassr'da Cristiano Ronaldo maç sonu büyük yıkım yaşadı. Portekizli yıldızın, üzüntüyle yere çöktüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştirdiği Ronaldo için "Kendi düşen ağlamaz." yorumlarında bulundu.

KUPALARDAN ELENDİLER

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al Nassr, bu sezon Riyad Süper Kupası, Arabistan Süper Kupası ve Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde ise liderliği kaybetti.

Cristiano Ronaldo'nun büyük üzüntüsü:

Böyle olacağını bilseydi, Suudi Arabistan'a adım atmazdı! Ronaldo maç biter bitmez çöktü kaldı
Böyle olacağını bilseydi, Suudi Arabistan'a adım atmazdı! Ronaldo maç biter bitmez çöktü kaldı
Böyle olacağını bilseydi, Suudi Arabistan'a adım atmazdı! Ronaldo maç biter bitmez çöktü kaldı
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Ronaldo böyle olacağını bilseydi, Suudi Arabistan'a adım atmazdı! Maçın son düdüğüyle çöktü kaldı Ronaldo böyle olacağını bilseydi, Suudi Arabistan'a adım atmazdı! Maçın son düdüğüyle çöktü kaldı Eski masözünden olay Ronaldo itirafı! Kadınların numarasını alabilmek için arabasından vazgeçti Eski masözünden olay Ronaldo itirafı! Kadınların numarasını alabilmek için arabasından vazgeçti

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SON DAKİKA: Ronaldo bin pişman! Suudi Arabistan'da maçın son düdüğüyle kendisini yere bıraktı - Son Dakika
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