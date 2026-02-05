Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
05.02.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasını istemediği Karim Benzema, yeni takımındaki ilk maçında 3 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasına tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla ilk maçında adeta destan yazdı.

3 GOL ATTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Karim Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Hilal'in deplasmanda Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Fransız oyuncu, 3 gol birden atarak galibiyette büyük rol oynadı. Al Hilal'in diğer golleri Malcom ve Salim ed-Devseri'den (2) geldi.

AL HILAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 50 yapan Al Hilal liderliğini sürdürdü. Al Hilal, ligin bir sonraki maç haftasında El İttifaq ile karşı karşıya gelecek.

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:57:12. #7.11#
SON DAKİKA: Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.