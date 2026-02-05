Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasına tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla ilk maçında adeta destan yazdı.
Karim Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Hilal'in deplasmanda Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Fransız oyuncu, 3 gol birden atarak galibiyette büyük rol oynadı. Al Hilal'in diğer golleri Malcom ve Salim ed-Devseri'den (2) geldi.
AL HILAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte puanını 50 yapan Al Hilal liderliğini sürdürdü. Al Hilal, ligin bir sonraki maç haftasında El İttifaq ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?