Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olmasına tepki gösterdiği Karim Benzema, yeni takımıyla ilk maçında adeta destan yazdı.

3 GOL ATTI, GALİBİYETİ GETİRDİ

Karim Benzema, Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Hilal'in deplasmanda Al Okhdood'u 6-0 mağlup ettiği maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Fransız oyuncu, 3 gol birden atarak galibiyette büyük rol oynadı. Al Hilal'in diğer golleri Malcom ve Salim ed-Devseri'den (2) geldi.

AL HILAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 50 yapan Al Hilal liderliğini sürdürdü. Al Hilal, ligin bir sonraki maç haftasında El İttifaq ile karşı karşıya gelecek.