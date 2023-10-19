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Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı - Son Dakika

Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı

Son Güncelleme: 19.10.2023 14:53

Cristiano Ronaldo'nun Sporting Akademisi'nden çocukluk arkadaşı Fabio Paim, Portekizli yıldız ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Paim, çocukken Ronaldo ile fast food zincirlerinin çöpe attığı hamburgerleri yediklerini ve böyle karınlarını doyurduklarını söyledi.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçek ortaya çıktı. Sporting Akademi'den arkadaşı Fabio Paim, Portekizli yıldızın çocukken çöpten yemek topladığını söyledi.

"HER GECE ORAYA GİDERDİK"

Paim, The Sun'a verdiği röportajda, "Geceleri artık kimsenin istemediği ve çöpe atılan burgerleri almak için fast food mağazasının önüne giderdik. Hamburgerler için her gece oraya gider ve oradan aldığımız burgerleri yerdik." dedi.

"EN İYİSİ OLMAK İSTİYOR"

Ronaldo'nun çocukken de çok çalışkan olduğunu belirten Paim, "O her zaman böyleydi, kaybettiğinde üzülüyordu. Bu çaba onu şu an bulunduğu noktaya getirdi. Bugün bile oynamaya ihtiyacı yok ama en iyisi olmak istiyor." dedi.

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun geçmişiyle ilgili acı dolu gerçeği çocukluk arkadaşı anlattı - Son Dakika
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