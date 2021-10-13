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Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı

13.10.2021 16:26

Portekizli star Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını satın aldı. Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı. Portekizli star araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif aldığını söyleyerek, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" diye konuşmuştu.

Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını hemen kaptı. Ronaldo, bu araca tam 8.5 milyon sterlin ödedi. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor
Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor
Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı

Cristiano, Sterlin, Bugatti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı - Son Dakika Spor


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