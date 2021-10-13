Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı

Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını hemen kaptı. Ronaldo, bu araca tam 8.5 milyon sterlin ödedi. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.
36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.
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