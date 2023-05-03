Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor!

03.05.2023 09:55

Cristiano Ronaldo, sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılabilir. Suudi Arabistan'ın kapalı bir kültüre sahip olması ve dili konuşamadığı için insanlarla iletişim kurmakta büyük zorluk çekmesi sebebiyle Portekizli golcünün, takımla yolları ayırmak için gün saydığı iddia edildi.

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, 2.5 yıl için 500 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atmıştı. Portekizli yıldız için işler umduğu gibi gitmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın kapalı bir kültüre sahip olması ve dili konuşamadığı için oldukça mutsuz.

REAL MADRID'E DÖNMEK İSTİYOR

İngiliz basınından The Express'in haberine göre, Al Nassr ile 2.5 yıl için 500 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldızın hayalinde ise yeniden Real Madrid'de oynamak var.

RONALDO'NUN KARNESİ

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 12 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: ARKADAŞ BU NE HIRS BU NE TATMİNSİZLİK, ANLAMAK ZOR, GELEBİLECEĞİ EN ÜST NOKTADA OLAN BİR SPORCUNUN KARİYERİNİ DÜŞÜREBİLECEK BİR LİG DE OYNAMASINI ANLAYAMIYORUM... Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
500
Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da yaşadıklarına tahammülü kalmadı! Apar topar gidiyor Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da yaşadıklarına tahammülü kalmadı! Apar topar gidiyor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Mundo Deportivo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor! - Son Dakika


Son Dakika
10:24 90 adet virajın ortadan kalkmasını sağlayan Zigana Tüneli'nin açılışı bugün yapılacak
10:21 Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti
10:19 Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti! Yeni savunmacı Konya'dan
10:18 Güzargahtaki 90 viraj ortadan kalktı! Zigana Tüneli bugün açılıyor
09:58 Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 oldu
09:56 Bilecek Belediye Başkanvekili Subaşı, AK Partili il başkanının kendisini "ters kelepçe" ile tehdit ettiğini söyledi
09:51 Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi
09:50 Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor!
09:40 Galatasaray'a küfreden Ertan Saban'a küfürle karşılık veren Şahin Irmak, özür diledi
09:39 Chris Singleton'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına kulüpten açıklama geldi: İlk tetkikler temiz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 10:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement