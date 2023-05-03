Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor!

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, 2.5 yıl için 500 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atmıştı. Portekizli yıldız için işler umduğu gibi gitmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın kapalı bir kültüre sahip olması ve dili konuşamadığı için oldukça mutsuz.

REAL MADRID'E DÖNMEK İSTİYOR

İngiliz basınından The Express'in haberine göre, Al Nassr ile 2.5 yıl için 500 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldızın hayalinde ise yeniden Real Madrid'de oynamak var.

RONALDO'NUN KARNESİ

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 12 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.