Ronaldo'nun annesinden federasyona tepki: "Bu sonuca çok sevindim" - Son Dakika
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Ronaldo'nun annesinden federasyona tepki: "Bu sonuca çok sevindim"

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Ronaldo\'nun annesinden federasyona tepki: "Bu sonuca çok sevindim"
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1 yorum

Dolores Aveiro, oğlu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedasında haksızlığa uğradığını öne sürdü. "Cristiano milli takımda hak ettiği değeri görmedi" diyen Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenilmesine sevindiğini söyledi. Federasyonun veda organizasyonunu zamansız bulan Aveiro, Sporting'in bir veda töreni düzenleyeceğini belirtti.

Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun milli takım kariyerini noktalamasının ardından başlayan tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Yıldız futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun veda sürecinde haksızlığa uğradığını öne sürerek Portekiz Futbol Federasyonu’na ve milli takım çevresine ateş püskürdü.

''HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİ''

Oğlunun milli takımdan ayrılış biçimi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Dolores Aveiro, "Oğlum gerçekten çok üzüldü, ben de onun adına çok üzgünüm. Cristiano milli takımda hak ettiği değeri görmedi. Takım arkadaşları da dahil olmak üzere kimse ona gereken saygıyı göstermedi." ifadelerini kullandı.

''DANİMARKA YENİLGİSİNE ÇOK SEVİNDİM''

Aveiro’nun hedefinde Portekiz Milli Takımı’nın aldığı son sonuçlar da vardı. Portekiz’in Danimarka karşısında sahadan 4-1’lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldığı maçı değerlendiren anne Aveiro, "Danimarka'nın Portekiz'i mağlup etmesi iyi oldu, bu sonuca çok sevindim." diyerek tepkisini açıkça ortaya koydu.

''VEDA TÖRENİNİ SPORTING YAPACAK''

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen veda organizasyonunu da yetersiz ve zamansız bulan Dolores Aveiro, "Veda töreni onun arkasından değil, kendisi oradayken yapılmalıydı. Ona gerçek değeri veren kulübü Sporting bir veda töreni düzenleyecek; çünkü orada kıymetini biliyorlar." şeklinde konuştu.

Cristiano RonaldoMilli TakımDanimarkaPortekizFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Bizlerde Portekiz’in farklı mağlubiyetinden memnuniyet duyduk.Portekiz Ronaldo olmadan sıradan takım.Daha beter olsunlar 2 1 Yanıtla
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