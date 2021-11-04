Royal Antwerp-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bosuil
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, de Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Meyer, Berisha
Kaynak: AA
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