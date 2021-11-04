Royal Antwerp-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: BosuilHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor BeljoRoyal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, de Laet, Yusuf, Verstraete,...

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