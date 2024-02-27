RTÜK, sosyal medya mecralarında hakaret içeren yayınları incelemeye alıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Galatasaray-Antalya spor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında hakaretler üzerine inceleme yapıldığını belirterek, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. Hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" dedi.
RTÜK yönetiminin Galatasaray- Antalyaspor maçı sonrası yayın yapan sosyal medya mecralarında bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almalarının zorunlu olduğu kaydedildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin, "Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız" paylaşımını yaptı.
Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamasını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Açıklamanızı dikkatle takip ettik. Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - İSTANBUL
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
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