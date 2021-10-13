Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor

Yeni Malatyaspor ile anlaşan Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan bomba iddialar geldi. Medyatik halleriyle bir hayli popülerleşen Sumudica'nın 'rol' yaptığı öne sürüldü.

"YALANDAN AĞLADI"

Gaziantep FK'dan ayrıldığı gün yaptığı basın toplantısında ağlamasının yalan olduğunu söyleyen Erdoğmuş, "Basın toplantısına giderken yardımcısı bana, 'Oğuz dikkat et yalandan ağlayabilir' dedi. Ve dediği olunca ben de kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Videolarda da görebilirsiniz" diye konuştu.

"BANA YALVARDI"

Oğuzhan Erdoğmuş, "Sumudica bana da terbiyesizlik yaptı. Romanya'da iken beni her gün arıyordu. Bana iş bul diye adeta yalvardı, Yeni Malatyaspor ile anlaştıktan sonra mesajıma cevap vermedi" ifadelerini kullandı.