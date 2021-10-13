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Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor - Son Dakika

Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor

13.10.2021 14:58

Rumen teknik teknik direktör Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan itiraflar peş peşe geldi. Sumudica'nın birçok konuda rol yaptığını, basın önünde yalandan ağladığını dile getirdi. Erdoğmuş, "Gaziantep'ten ayrıldığı gün, yardımcısı bana 'yalandan ağlayabilir Oğuz dikkat et' dedi. Ben de toplantıda kendimi tutamayıp güldüm. Birçok konuda rol yaptı" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor ile anlaşan Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan bomba iddialar geldi. Medyatik halleriyle bir hayli popülerleşen Sumudica'nın 'rol' yaptığı öne sürüldü.

Sumudica tam oyuncu çıktı! Basın toplantısındaki yalan gözyaşlarını en yakını ifşa etti

"YALANDAN AĞLADI"

Gaziantep FK'dan ayrıldığı gün yaptığı basın toplantısında ağlamasının yalan olduğunu söyleyen Erdoğmuş, "Basın toplantısına giderken yardımcısı bana, 'Oğuz dikkat et yalandan ağlayabilir' dedi. Ve dediği olunca ben de kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Videolarda da görebilirsiniz" diye konuştu.

Sumudica tam oyuncu çıktı! Basın toplantısındaki yalan gözyaşlarını en yakını ifşa etti

"BANA YALVARDI"

Oğuzhan Erdoğmuş, "Sumudica bana da terbiyesizlik yaptı. Romanya'da iken beni her gün arıyordu. Bana iş bul diye adeta yalvardı, Yeni Malatyaspor ile anlaştıktan sonra mesajıma cevap vermedi" ifadelerini kullandı.

Sumudica tam oyuncu çıktı! En yakını basın önünde söylediği yalanları ifşa etti
Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Bomba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rumen teknik direktör hakkındaki iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor - Son Dakika
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