Rümeysa Keskin Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Rümeysa Keskin Bronz Madalya Kazandı

Rümeysa Keskin Bronz Madalya Kazandı
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U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Rümeysa Keskin, U17 şampiyonaları için hazırlanıyor.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazanan Rümeysa Keskin, yeni hedefinin U17 Türkiye Avrupa ve Dünya şampiyonaları olduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza atan 15 yaşındaki Rümeysa Keskin, antrenörü Maviş Bükey ile birlikte yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü antrenman yapan milli sporcu, yeni hedefinin Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

5 yıldır güreş sporuyla ilgilendiğini belirten Rümeysa Keskin, "Bu sene yapılan U15 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Haftanın beş günü antrenman yapıyoruz. Bir dahaki sene yapılan U17 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve Dünya'da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Başarısında antrenörünün ve ailesinin büyük payı olduğunu ifade eden Keskin, "Antrenörüm her zaman yanımdaydı. Onunla çok zor dönemler geçirdik, çok zor antrenmanlar yaptık. Bu sayede Avrupa üçüncüsü oldum. Ailem de her zaman arkamdaydı. Salon arkadaşlarım da beni örnek alıyor. Onlarla azimli ve hızlı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Güreş Antrenörü Maviş Bükey ise Rümeysa'nın elde ettiği başarının Bingöl adına önemli olduğunu belirterek, "Rümeysa çok azimli bir sporcu. Bu sene U15 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olup Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandırdı. Daha önce Bingöl'de böyle güzel bir başarımız yoktu. Rümeysa'nın Avrupa üçüncülüğüyle birlikte diğer sporcular onu örnek almaya başladı" ifadelerini kullandı.

Rümeysa'nın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Bükey, "İnşallah Rümeysa'yı Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında en üst seviyelerde görürüz. Bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyorum. Her zaman yanında olacağım. Bu süreçte bizlere destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Uğur Duyar'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Ferhat Balat'a ve Spor Şube Müdürümüz Abdurrahman Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rümeysa Keskin Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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